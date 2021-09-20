«Лежу и не понимаю, что делать». Зиньковский — о попадании в расширенный список сборной

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
«Ё-моё, я сейчас в шоке сижу. Я вообще ничего не знал об этом. У нас сегодня выходной: сидел, кушал… Вдруг мне написали: «Поздравляем и смайлики». Вначале ничего не понял. Вслед залетает ещё сообщение, но уже с флагами сборной России. Я продолжаю ничего не понимать. Наконец написали: «В расширенном!». Я обалдел! Встал из-за стола… Находился в шоке! Сейчас лежу и не понимаю, что делать.
Конечно, не ожидал такого поворота. Но скрывать не буду, очень рад! Сейчас сразу же наберу родителям. Наверное, они ещё ничего не знают… Хотя, думаю, бабушка первая всем позвонит и расскажет — она следит за российским футболом», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салават Муртазиным.
- 20 сентября 2021
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