Газизов: вызов Агаларова в сборную России — аванс. Сказал ему, что сделано полшажочка

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал вызов в сборную России форварда команды Гамида Агаларова. Он был включён в расширенный список.
«Мы относимся к этому спокойно, это некий аванс молодому футболисту. Большое спасибо главному тренеру сборной, это должно стать ещё большим эмоциональным толчком для Гамида. Мы его поздравили, будем ждать основного списка. Пока – это аванс. Я сказал ему: полшажочка сделано. У нас семейная обстановка, его все обняли, приободрили.
Я вижу, как он работает, надеюсь, что будет двигаться дальше. Как он реагирует на возросшее к нему внимание? Это испытание медными трубами, надеюсь, он пройдёт его с честью. Он скромный парень из футбольной семьи: звёздная болезнь – это не про него.
Для «Уфы» это тоже плюс. Так что благодарим Карпина за оказанное давление. Лунёв, Фомин, Дивеев, Заболотный – теперь Агаларов. Уже пятый игрок в расширенном списке, который проходил «Уфу». Но повторюсь: мы относимся к этому спокойно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 20 сентября 2021
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