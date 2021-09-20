Кузнецов: «Спартак» и ЦСКА находятся не в лучшем состоянии, но это не повлияет на качество

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ. ЦСКА будет принимать «Спартак», встреча состоится сегодня, 20 сентября.
«Конечно, зрителям и специалистам хотелось бы видеть хороший и качественный футбол. Игроки подобраны хорошего уровня в обеих командах. У «Спартака» хорошее нападение, у ЦСКА — средняя линия. Сейчас команды находятся не в лучшем состоянии, но это не повлияет ни на настрой, ни на качество игры. В дерби места в таблице отходят на второй план. Игроки приложат максимум усилий, чтобы показать свой лучший футбол.
С одной стороны, хорошо, что «Спартак» проиграл «Легии» перед матчем с ЦСКА. У красно-белых будет двойная мотивация, должны, наверное, отдать долг болельщикам, которые заждались результата. Армейцы же находятся в стадии становления, новый тренер набирается опыта, дай бог, чтобы в дальнейшем всё получилось», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 20 сентября 2021
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:49
-
14:45
-
14:41
-
14:37
-
14:27
-
14:24
-
14:24
-
14:19
-
14:16
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:34
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:17
-
13:12
-
13:02
-
12:39
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:47
-
11:41
-
11:40