Кузнецов: «Спартак» и ЦСКА находятся не в лучшем состоянии, но это не повлияет на качество

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ. ЦСКА будет принимать «Спартак», встреча состоится сегодня, 20 сентября.

«Конечно, зрителям и специалистам хотелось бы видеть хороший и качественный футбол. Игроки подобраны хорошего уровня в обеих командах. У «Спартака» хорошее нападение, у ЦСКА — средняя линия. Сейчас команды находятся не в лучшем состоянии, но это не повлияет ни на настрой, ни на качество игры. В дерби места в таблице отходят на второй план. Игроки приложат максимум усилий, чтобы показать свой лучший футбол.

С одной стороны, хорошо, что «Спартак» проиграл «Легии» перед матчем с ЦСКА. У красно-белых будет двойная мотивация, должны, наверное, отдать долг болельщикам, которые заждались результата. Армейцы же находятся в стадии становления, новый тренер набирается опыта, дай бог, чтобы в дальнейшем всё получилось», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.