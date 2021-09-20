Червиченко — о вызове Агаларова: нам не хватало живчика, как Аршавин. Одни столбы выходят

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о попадании форварда «Уфы» Гамида Агаларова в расширенный список сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

«Агаларов большой молодец, он заслужил этот вызов. Нашей сборной не хватало маленького и юркого живчика по типу Аршавина в центре нападения. У нас выходят одни столбы, стоят, и толку от них никакого нет. Если Смолов ещё пытается что-то сделать, то остальные совсем плохие. У нас некому обострять, никто не отвлекает защитников.



Что касается вызова Дзюбы, Артём стал лучше играть в подыгрыше, он отдаёт партнёрам, и они забивают. Это качество ассистента очень полезно для сборной. Да и если выбирать между Заболотным и Дзюбой, все мои симпатии на стороне Артёма. У Антона был шанс, но он себя никак не проявил. Лучше уж Дзюба в таком состоянии, чем Заболотный в своём феерическом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.