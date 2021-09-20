Сетьен может получить € 14 млн от «Барселоны» за увольнение

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подал в суд на клуб и требует выплаты неустойки, которая может составить € 14 млн, сообщает Esport3.



Сетьен обратился в суд с иском на «Барселону» из-за того, что его уволили в одностороннем порядке без выплаты компенсации, аргументируя решение тем, что у специалиста отсутствует авторитет в команде.



Клуб пошёл на такой шаг, потому что хотел быстрее расстаться со специалистом, чтобы не платить ему компенсацию.



Экс-наставник сине-гранатовых может получить € 14 млн от «Барселоны», что составляет всю сумму по контракту за прошлый и нынешний сезон, который предусматривался в качестве возможной опции.



Сетьен возглавил каталонский клуб в январе 2020 года. В августе того же года после разгромного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (2:8) наставник был отправлен в отставку.