Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В матче «Урал» — «Локомотив» зафиксирована первая нулевая ничья в РПЛ сезона-2021/2022

В матче «Урал» — «Локомотив» зафиксирована первая нулевая ничья в РПЛ сезона-2021/2022
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, «Урал» принимал московский «Локомотив». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

Таким образом, в матче «Урал» — «Локомотив» зафиксирована первая нулевая ничья в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. Каждый из предыдущих 60 матчей нынешнего розыгрыша чемпионата России заканчивался с забитыми мячами.

Напомним, «Урал» набрал три очка в восьми турах. Екатеринбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, не одержав ни одной победы в сезоне. «Локомотив» набрал 16 очков и занимает третье место в таблице чемпионата России.

Новость по теме
«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021