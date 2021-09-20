В матче «Урал» — «Локомотив» зафиксирована первая нулевая ничья в РПЛ сезона-2021/2022

Сегодня, 20 сентября, «Урал» принимал московский «Локомотив». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

Таким образом, в матче «Урал» — «Локомотив» зафиксирована первая нулевая ничья в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. Каждый из предыдущих 60 матчей нынешнего розыгрыша чемпионата России заканчивался с забитыми мячами.

Напомним, «Урал» набрал три очка в восьми турах. Екатеринбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, не одержав ни одной победы в сезоне. «Локомотив» набрал 16 очков и занимает третье место в таблице чемпионата России.