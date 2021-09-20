Радимов: по глазам Витории читается, что он не совсем уверен, слегка потерянный

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал интервью главного тренера «Спартака» Руя Витории перед матчем с ЦСКА.



«Витория давал интервью в маске. И по его глазам читалось, что он не совсем уверен, слегка потерянный. Наверное, он даже не понимает нашей действительности. Это логично, потому что он не так давно здесь. Конечно, ему надо было помочь. То, что происходило в „Спартаке“, точно помощью нельзя назвать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 20 сентября, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».