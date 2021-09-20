Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: по глазам Витории читается, что он не совсем уверен, слегка потерянный

Радимов: по глазам Витории читается, что он не совсем уверен, слегка потерянный
Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал интервью главного тренера «Спартака» Руя Витории перед матчем с ЦСКА.

«Витория давал интервью в маске. И по его глазам читалось, что он не совсем уверен, слегка потерянный. Наверное, он даже не понимает нашей действительности. Это логично, потому что он не так давно здесь. Конечно, ему надо было помочь. То, что происходило в „Спартаке“, точно помощью нельзя назвать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 20 сентября, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

Новость по теме
Витория – о дерби с ЦСКА: «Спартак» должен сыграть так, как от нас того ждут болельщики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021