Сборная России отреагировала на первый гол Дзюбы в сезоне
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Пресс-служба сборной России отреагировала на первый гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином». Это взятие ворот стало для игрока дебютным в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
«20 сентября Дзюбы: 13:30 — Вызов в сборную; 18:59 — Первый гол в сезоне», — написала пресс-служба сборной России в «Твиттере».
Напомним, нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1). На 24-й минуте форвард откликнулся на передачу Клаудиньо и ударом из пределов штрафной отправил мяч в девятку ворот соперника. Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Центральный» в Казани. Артём Дзюба в этой игре отметился дублем.
Новость по теме«Зенит» обыграл «Рубин», Дзюба оформил дубль
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