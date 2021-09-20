Мухин: уровень дерби не падает. Заболотный — король

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал победу армейцев в матче 8-го тура Российский Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0). Хавбек пропускал эту встречу из-за перебора жёлтых карточек.
На мой взгляд, уровень дерби не падает. Плох ли «Спартак»? А кто я такой, чтобы о нём говорить вот так. Несмотря на то что я не играл, чувствовал антураж дерби. Мурашки по коже. Я не боялся, что моё отсутствие скажется на результате, у нас есть много хороших игроков. Без меня команда хорошо выступает. Заболотный? Он король», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
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