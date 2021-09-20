Слуцкий призвал убирать из судейства профнепригодных людей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прошёлся жёсткой критикой по главному арбитру матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3) Сергею Иванову.
«Я хочу поздравить «Зенит» с абсолютно заслуженной победой. Они реально молодцы, сегодня нас переиграли. Но 15 лет у меня не было красных карточек. За последний год их случилось две, а у меня более 600 матчей на высшем уровне. Обе показал господин Иванов. Я считаю, что профнепригодные люди не должны обслуживать матчи. Сегодня это было просто безобразие. Я не говорю, что он повлиял на результат. «Зенит» одержал заслуженную победу. Но с таким уровнем судейства…
Когда он пропускает все фолы, когда он вообще не реагирует ни на один эпизод. Это, наверное, не случайность, что я получаю за 15 лет две красные карточки и обе от Иванова. Понимаю, что меня не очень любят после всех моих высказываний, но это не должно влиять на их уровень профессионализма. Подозреваю, что у этого арбитра профессионализма нет. Я призываю профнепригодных людей убирать из судейства и делать наш футбол лучше, по крайней мере давать командам возможность демонстрировать свой уровень мастерства», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».
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