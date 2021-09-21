Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти: проживаю медовый месяц в «Реале»

Карло Анчелотти: проживаю медовый месяц в «Реале»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о выступлениях команды на старте сезона.

«Мы начали сезон, испытывая трудности, как и все остальные, но командный дух силён. Нам удалось исправить ситуацию. Да, испанский футбол лишился важных игроков, но у нас всё ещё есть прекрасные футболисты. К счастью, Винисиус играет за «Реал». Сейчас я проживаю свой медовый месяц в «Реале» и надеюсь остаться здесь на долгие годы», — приводит слова Анчелотти Rai Sport.

Напомним, Анчелотти возглавил «Реал» в июне 2021 года. Ранее итальянский специалист уже работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год. Анчелотти также возглавлял туринский «Ювентус», «Милан», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Баварию», «Наполи», «Эвертон» и другие команды.

Новость по теме
Анчелотти: надеюсь, «Рома» будет побеждать с Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021