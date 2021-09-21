Карло Анчелотти: проживаю медовый месяц в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о выступлениях команды на старте сезона.



«Мы начали сезон, испытывая трудности, как и все остальные, но командный дух силён. Нам удалось исправить ситуацию. Да, испанский футбол лишился важных игроков, но у нас всё ещё есть прекрасные футболисты. К счастью, Винисиус играет за «Реал». Сейчас я проживаю свой медовый месяц в «Реале» и надеюсь остаться здесь на долгие годы», — приводит слова Анчелотти Rai Sport.



Напомним, Анчелотти возглавил «Реал» в июне 2021 года. Ранее итальянский специалист уже работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год. Анчелотти также возглавлял туринский «Ювентус», «Милан», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Баварию», «Наполи», «Эвертон» и другие команды.