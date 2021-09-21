«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0), который состоялся в Екатеринбурге 20 сентября.



На видео показано прибытие команды на стадион, комментарий тренера Марко Николича, разминка «Локомотива» перед матчем, а также ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка и благодарность болельщикам.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».

«Урал» набрал три очка в восьми турах. Екатеринбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, не одержав ни одной победы в сезоне. «Локомотив» набрал 16 очков и занимает третье место в таблице чемпионата России.



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