«Неповторимый оригинал и жалкая пародия». ЦСКА сравнил Заболотного и Ибрагимовича

Пресс-служба московского ЦСКА пошутила о праздновании гола Антона Заболотного в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0). Российский форвард залез на трибуны, расставил руки в стороны и невозмутимо стоял. Армейцы подчеркнули схожесть этой реакции на гол с празднованием в исполнении Златана Ибрагимовича.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в «Твиттере» фотографии аналогичного празднования Заболотного и Ибрагимовича. Снимок Антона подписан как «неповторимый оригинал», а фото Златана – «жалкая пародия».

Напомним, нападающий ЦСКА Антон Заболотный может получить наказание по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

На 81-й минуте встречи Заболотный забил единственный гол и отправился на трибуну, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с болельщиками армейцев. Это действие является нарушением санитарного регламента лиги и может повлечь за собой санкции.