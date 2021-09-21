«Неповторимый оригинал и жалкая пародия». ЦСКА сравнил Заболотного и Ибрагимовича

Пресс-служба московского ЦСКА пошутила о праздновании гола Антона Заболотного в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0). Российский форвард залез на трибуны, расставил руки в стороны и невозмутимо стоял. Армейцы подчеркнули схожесть этой реакции на гол с празднованием в исполнении Златана Ибрагимовича.
Пресс-служба ЦСКА опубликовала в «Твиттере» фотографии аналогичного празднования Заболотного и Ибрагимовича. Снимок Антона подписан как «неповторимый оригинал», а фото Златана – «жалкая пародия».
Напомним, нападающий ЦСКА Антон Заболотный может получить наказание по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
На 81-й минуте встречи Заболотный забил единственный гол и отправился на трибуну, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с болельщиками армейцев. Это действие является нарушением санитарного регламента лиги и может повлечь за собой санкции.
- 21 сентября 2021
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