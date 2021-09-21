Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почему Дзюба отказался от вызова в сборную России?

Почему Дзюба отказался от вызова в сборную России?
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался принять приглашение в сборную России.

Дзюба заявил: «Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим, это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: почему всё-таки Дзюба отказался от вызова в сборную России?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.

Новость по теме
Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021