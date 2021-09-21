Почеттино прокомментировал отказ Месси пожать ему руку

Главный тренер французского «Пари-Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал разговоры о недовольстве Лионеля Месси заменой во встрече Лиги 1 с «Лионом». Напомним, матч закончился со счётом 2:1 в пользу парижского клуба.

«Клуб выпустил официальное сообщение. Ситуация предельно ясна. Мы увидели, что Лионель испытывает боль в колене, так как после контакта с соперником он прикоснулся к ноге. Месси провёл очень хороший первый тайм, отыграл 75 минут. Да, он не реализовал отличный момент, но играл неплохо.

Я понимаю, почему люди обсуждают фото, на котором Месси отказывается жать мне руку. Я не удивлён. Как я уже объяснил ранее, мы получили информацию и решили, что поступить таким образом было бы правильнее. Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы это понимаем», – приводит слова Почеттино L’Équipe.