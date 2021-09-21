Куман высказался об игровом стиле «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал об игровом стиле команды.
«Барселона» сегодня – это не та команда восьмилетней давности. Мы играем не в тот футбол, который бы хотели, но для этого нам не хватает исполнителей, способных обыграть один в один.
Коутиньо и Демир действуют по-другому, они действуют из глубины. Фати и Дембеле могут играть так, как мы хотим, но сейчас их нет, поэтому мы вынуждены искать другие способы игры в атаке», — цитирует Кумана Sport.es.
Контракт нидерландского специалиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.
После четырёх туров сине-гранатовые располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата. В шестом туре «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Встреча состоится 23 сентября.
Новость по темеЛапорта не ответил на вопрос о будущем Рональда Кумана
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