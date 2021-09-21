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Пол Скоулз сравнил Криштиану Роналду и Эрика Кантона

Пол Скоулз сравнил Криштиану Роналду и Эрика Кантона
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз провёл сравнение между экс-форвардом «красных дьяволов» Эриком Кантона и действующим нападающим команды Криштиану Роналду.

«Эрик был очень похож на Роналду, но Криштиану все же на другом уровне. Эрик выходил на поле и тренировался, но он не был таким уж любителем спортзала.

Криштиану занимался до и после тренировок. Он хотел быть сильнее всех в английской Премьер-лиге, поэтому ходил в тренажерный зал.

Я никогда не видел более профессионального человека. Роналду работал днями напролёт, отрабатывал штрафные удары, тренировал скорость. Он бегал по холмам с утяжелителями на ногах.

Он делал все то, чего британские игроки не видели. Более того, после занятий он шёл в спортзал. Он делал всё, чтобы лучше подготовиться», — цитирует Скоулза Goal.com.

Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

Кантона начинал карьеру во Франции в 1982 году, а в Англию перебрался в 1991 году, став игроком «Лидс Юнайтед». Спустя год нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл следующие пять лет, после чего в 1997 году завершил карьеру.

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