Пол Скоулз сравнил Криштиану Роналду и Эрика Кантона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз провёл сравнение между экс-форвардом «красных дьяволов» Эриком Кантона и действующим нападающим команды Криштиану Роналду.



«Эрик был очень похож на Роналду, но Криштиану все же на другом уровне. Эрик выходил на поле и тренировался, но он не был таким уж любителем спортзала.



Криштиану занимался до и после тренировок. Он хотел быть сильнее всех в английской Премьер-лиге, поэтому ходил в тренажерный зал.



Я никогда не видел более профессионального человека. Роналду работал днями напролёт, отрабатывал штрафные удары, тренировал скорость. Он бегал по холмам с утяжелителями на ногах.



Он делал все то, чего британские игроки не видели. Более того, после занятий он шёл в спортзал. Он делал всё, чтобы лучше подготовиться», — цитирует Скоулза Goal.com.



Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.



Кантона начинал карьеру во Франции в 1982 году, а в Англию перебрался в 1991 году, став игроком «Лидс Юнайтед». Спустя год нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл следующие пять лет, после чего в 1997 году завершил карьеру.

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.