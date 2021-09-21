Тухель прокомментировал решение Алонсо не вставать на колено перед матчами

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о решении защитника клуба Маркоса Алонсо не вставать больше на колено перед матчами в знак борьбы с расизмом.



«Самое важное для меня то, что я знаю Маркоса лично и доверяю ему на 1000% в том, что он настроен против расизма и любых его проявлений.



В этом нет никаких сомнений. Мы все против расизма. Мы вместе приняли решение встать на колено, и, возможно, иногда требуется что-то новое, чтобы снова развернуть дискуссию по этой теме. У всех нас одна цель — сделать как можно больше против расизма и выступать против него. Есть разные способы сделать это.



Маркос принял решение, он взрослый и ответственный человек. Это его позиция, мы её принимаем. Он объяснил свои причины, и либо обсуждение этой темы можно прекратить, либо продолжить в продуктивном ключе», — цитирует Тухеля Evening Standard.

Ранее Алонсо заявил, что прекратит вставать на колено перед матчами в знак борьбы с расизмом и вместо этого будет показывать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму».

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