Роберто Де Дзерби раскритиковал арбитра, назначившего пенальти в добавленное время

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины оценил ситуацию с судейством на Украине.

«Для меня большая честь быть тренером на Украине. Однако мне не нравится атмосфера, которая создалась с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том, что мы делаем на поле. И мне не нравится, когда арбитры могут испытывать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90+8-й минуте в матче «Динамо» с «Александрией». Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак.

И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно. Завтра сыграют очень сильные команды, поэтому всё должно быть на своём месте, всё должно быть сделано честно. Надеюсь, что сегодня – последний раз, когда я говорю на эту тему, потому что я в самом деле её не люблю. Однако у меня есть глаза. И ещё я, естественно, слушаю, что происходит вокруг меня. Я уважаю всех, но было бы также правильно, чтобы все уважали меня и мою команду. При этом в начале пресс-конференции я сказал, что у соперника, безусловно, есть свои плюсы», — цитирует Де Дзерби Sport.ua.