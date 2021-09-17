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Жулиано: в 2014 году на Украине было неспокойное время, страну окружили русские

Жулиано: в 2014 году на Украине было неспокойное время, страну окружили русские
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Бывший игрок «Зенита» Жулиано рассказал как переходил в украинский «Днепр» и покидал его в 2014 году.

«Когда переезжал на Украину, я не знал языка и не говорил по-английски. На улице было минус 25 градусов, в три часа дня уже было темно. Это был очень большой шок. Но после всего этого я адаптировался и провёл хороший сезон.

В 2014 году начался кризис в отношениях между Россией и Украиной, я использовал эту ситуацию, чтобы уехать. У меня был пятилетний контракт, клуб хотел его продлить. Я отказал, сказав, что ситуация плохая и хочу уехать в Бразилию. Но я не мог вернуться.

Мне позвонил консул Бразилии в Киеве и сказал, что посадит меня в самолёт в любое время, так как страну окружают русские, которые могут войти в неё в считаные часы. Это было неспокойное время. Но исключительно из-за этой трагедии мне было дано разрешение покинуть страну и вернуться в Бразилию», — цитирует Жулиано Globo Esporte.

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