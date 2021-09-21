Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» минимально обыграла «Сассуоло». Малиновский отдал голевой пас

«Аталанта» минимально обыграла «Сассуоло». Малиновский отдал голевой пас
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч между «Аталантой» и «Сассуло». Команды встречались на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергаме. Главным арбитром игры был Давиде Масса. Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Уже через 3 минуты после стартового свистка украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отдал голевой пас на Робина Госенса. Немец в падении замкнул передачу партнёра, отправив мяч под самую штангу. А на 37-й минуте защитник хозяев Давиде Дзаппакоста после паса Дувана Сапаты снова занёс мяч в сетку ворот «Сассуоло». Однако за минуту до свистка на перерыв Доменико Берарди сократил отставание в счёте. Доменико, смещаясь с правого фланга к центру, сильно пробил в ближний угол.

Российский футболист бергамского клуба Алексей Миранчук остался в запасе.

Италия - Серия А. 5-й тур
21 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Госенс – 3'   2:0 Дзаппакоста – 37'   2:1 Берарди – 44'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021