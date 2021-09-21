«Аталанта» минимально обыграла «Сассуоло». Малиновский отдал голевой пас

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч между «Аталантой» и «Сассуло». Команды встречались на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергаме. Главным арбитром игры был Давиде Масса. Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Уже через 3 минуты после стартового свистка украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отдал голевой пас на Робина Госенса. Немец в падении замкнул передачу партнёра, отправив мяч под самую штангу. А на 37-й минуте защитник хозяев Давиде Дзаппакоста после паса Дувана Сапаты снова занёс мяч в сетку ворот «Сассуоло». Однако за минуту до свистка на перерыв Доменико Берарди сократил отставание в счёте. Доменико, смещаясь с правого фланга к центру, сильно пробил в ближний угол.

Российский футболист бергамского клуба Алексей Миранчук остался в запасе.