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Гол Фалькао в компенсированное время принёс «Райо» выездную победу над «Атлетиком»

Гол Фалькао в компенсированное время принёс «Райо» выездную победу над «Атлетиком»
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В Бильбао (Испания) на стадионе «Сан-Мамес» состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 – им удалось прервать 5-матчевую беспроигрышную серию хозяев поля в Примере.

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте вингером «Райо» Альваро Гарсией. Однако к 33-й минуте хозяева восстановили паритет благодаря автоголу защитника «Вальекано» Пате Сиссе. Сенсационную победу гостям в этой игре принёс забитый мяч на шестой компенсированной к матчу минуте 35-летнего колумбийского звёздного форварда Радамеля Фалькао, который отличился во второй игре кряду.

Таким образом, «Райо» поднимается на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков в 6 матчах. «Атлетик» (9) – на 6-м.

Испания - Примера. 6-й тур
21 сентября 2021, вторник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Гарсия – 5'   1:1 Сисс – 33' (автогол)   1:2 Фалькао – 90+6'

Отметим, в параллельном матче «Сельта» на выезде победила «Леванте» — 2:0.

Испания - Примера. 6-й тур
21 сентября 2021, вторник. 23:00 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Аспас – 66'   0:2 Мендес – 85'
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