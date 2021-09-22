Гол Фалькао в компенсированное время принёс «Райо» выездную победу над «Атлетиком»

В Бильбао (Испания) на стадионе «Сан-Мамес» состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 – им удалось прервать 5-матчевую беспроигрышную серию хозяев поля в Примере.
Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте вингером «Райо» Альваро Гарсией. Однако к 33-й минуте хозяева восстановили паритет благодаря автоголу защитника «Вальекано» Пате Сиссе. Сенсационную победу гостям в этой игре принёс забитый мяч на шестой компенсированной к матчу минуте 35-летнего колумбийского звёздного форварда Радамеля Фалькао, который отличился во второй игре кряду.
Таким образом, «Райо» поднимается на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков в 6 матчах. «Атлетик» (9) – на 6-м.
Отметим, в параллельном матче «Сельта» на выезде победила «Леванте» — 2:0.
- 22 сентября 2021
-
01:23
-
01:04
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:36
-
00:26
-
00:23
-
00:12
-
00:10
-
00:00
- 21 сентября 2021
-
23:42
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:51
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:09
-
22:01
-
21:53
-
21:53
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:16
-
21:13