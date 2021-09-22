Балотелли оригинально ответил тренеру «Бешикташа», который называл его безмозглым

31-летний итальянский форвард турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли оригинальным образом ответил главному тренеру «Бешикташа» (3:3) Сергену Ялчину в матче 6-го тура чемпионата Турции, который ранее называл его безмозглым.
В 2013 году Балотелли будучи игроком английского «Манчестер Сити» отправился в предсезонный тур по США, где вышел на поле в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» — именно тогда и состоялся эпизод, в котором Марио вышел один на один с вратарём и попытался забить пяткой с разворота. После этого, обсуждая данный инцидент, нынешний главный тренер «Бешикташа» назвал итальянца безмозглым.
Фото доступно в «твиттере» CBS Sports Golazo.
В состоявшемся матче с «Бешикташем» Марио отметился забитым мячом и результативной передачей, а его команда отыгралась с 0:3. Во время празднования своего гола Балотелли подбежал к Ялчину и указал ему на свою голову, припомнив ему ту самую фразу.
Отметим, что в шести матчах текущего сезона турецкой Суперлиги на счету Балотелли уже два забитых мяча и две результативные передачи.
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