«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с Марсьялем

Руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило своему французскому футболисту Антони Марсьялю, что больше не рассчитывает на него в ближайшем будущем. Об этом сообщает британское издание Eurosport.
По информации источника, манкунианцы предложили агентам футболиста самим найти для него новую команду. При этом «Манчестер Юнайтед» намерен выручить за 25-летнего форварда не менее € 40 млн. Сообщается, что сам француз хочет продолжить выступление в английской Премьер-лиге.
Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Ранее он выступал за «Монако» и «Лион». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
В текущем чемпионате Англии Марсьяль принял участие в четырёх матчах (один раз выходил в основе) и не отметился результативными действиями.
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