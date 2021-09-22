Алекс Теллес рассказал о процессе восстановления после травмы

Бразильский защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес рассказал о своём восстановлении после травмы лодыжки.



«Я прекрасно себя чувствую. Конечно, я не был рад тому обстоятельству, что получил травму, но я смог захватить контроль над ситуацией, усиленно работая. Чувствую себя лучше, чем раньше, я стал сильнее и физически, и ментально. Когда у меня будет шанс выйти на поле, я отдам все силы ради «Манчестер Юнайтед», — цитирует Теллеса пресс-служба клуба.



В прошлом сезоне 28-летний Теллес провёл девять матчей в английской Премьер-лиге и отдал две голевые передачи, не отметившись забитыми мячами.



Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 22 сентября. Начало — в 21:45 мск.

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