Вице-губернатор Санкт-Петербурга: надеемся, на финале ЛЧ стадион будет заполнен

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о подготовке к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, который пройдёт в городе на Неве.

«Мы готовимся принять матч в полном формате с точки зрения количества зрителей. Надеемся, стадион будет заполнен. Будут задействован не только стадион, но и прочая инфраструктура. В этом списке есть Конюшенная площадь, Петропавловка. Всё это мы будем обсуждать в рамках сегодняшнего и последующих визитов.

Мы находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором. Сегодня нам согласуют 30 процентов. Это будет до 1 октября. Потом появятся новые рекомендации. Это зависит от эпидемиологической ситуации в городе и стране», — передаёт слова Пиотровского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 состоится 28 мая следующего года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является «Челси».