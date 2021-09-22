Вице-губернатор Санкт-Петербурга: надеемся, на финале ЛЧ стадион будет заполнен

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о подготовке к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, который пройдёт в городе на Неве.
«Мы готовимся принять матч в полном формате с точки зрения количества зрителей. Надеемся, стадион будет заполнен. Будут задействован не только стадион, но и прочая инфраструктура. В этом списке есть Конюшенная площадь, Петропавловка. Всё это мы будем обсуждать в рамках сегодняшнего и последующих визитов.
Мы находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором. Сегодня нам согласуют 30 процентов. Это будет до 1 октября. Потом появятся новые рекомендации. Это зависит от эпидемиологической ситуации в городе и стране», — передаёт слова Пиотровского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 состоится 28 мая следующего года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является «Челси».
- 22 сентября 2021
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