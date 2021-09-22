Директор по проведению клубных финалов УЕФА оценил состояние «Газпром Арены»
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Директор по проведению клубных финалов УЕФА Тициано Гайер оценил готовность домашнего стадиона «Зенита» «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Это современный, технологичный стадион, который отлично подходит под проведение больших матчей. Есть определённые задачи с точки зрения адаптации, но у нас есть большая команда. И какие-то работы мы уже делаем. Важно понимать, что приедут фанаты из других стран, и они должны понимать, что здесь можно хорошо отдохнуть и провести время. Город станет прекрасной площадкой для этого», — передаёт слова Гайера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Изначально планировалось, что Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись.
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