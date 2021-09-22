Алексей Сорокин прокомментировал дизайн финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал дизайн финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Дизайн отражает настроение, культурное наследие той страны, в которой проходит финал. Наш вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом, там угадываются нотки Малевича, Кандинского. Представлены символы города — Дворцовый мост, Медный всадник и современные сооружения — «Лахта центр». Дизайн хорошо отражает современную эстетику петербуржцев и города. Важно, что его создал наш соотечественник — Максим Жестков, а не иностранное бюро», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 состоится 28 мая следующего года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является «Челси».
- 22 сентября 2021
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