Алексей Сорокин прокомментировал дизайн финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал дизайн финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге.



«Дизайн отражает настроение, культурное наследие той страны, в которой проходит финал. Наш вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом, там угадываются нотки Малевича, Кандинского. Представлены символы города — Дворцовый мост, Медный всадник и современные сооружения — «Лахта центр». Дизайн хорошо отражает современную эстетику петербуржцев и города. Важно, что его создал наш соотечественник — Максим Жестков, а не иностранное бюро», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 состоится 28 мая следующего года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является «Челси».

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