«Нижний Новгород» обыграл барнаульское «Динамо» в матче группового этапа Кубка России
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В матче 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2021/2022 барнаульское «Динамо» принимало «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Барнауле и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 7-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Илья Берковский.
«Нижний Новгород» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 4 Кубка России сезона-2021/2022. Барнаульское «Динамо» (0) — на последнем, 3-м месте. Лидером группы 4 является воронежский «Факел» (3). В следующем туре группового этапа Кубка России «Нижний Новгород» сыграет с «Факелом». Встреча команд состоится 27 октября.
Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Локомотив».
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