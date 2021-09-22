Рэй Парлор: думаю, в этом сезоне Салах забьёт больше голов, чем Роналду

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Рэй Парлор предположил, что 29-летний форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги забьёт больше голов, чем 36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду оказывает потрясающее влияние на игру «Манчестер Юнайтед» после своего перехода. Возраст работает против Криштиану, но кто сомневался в его способностях?
Думаю, в этом сезоне Салах забьёт больше голов, чем Роналду. По моему мнению, Криштиану не будет играть в каждом матче. Но если ему это удастся, это будет великолепным достижением для 36-летнего футболиста. Роналду приходится больше работать, чтобы поддерживать форму. Салах же всегда сыграет, если будет готов», — цитирует Парлора talkSPORT.
В активе Салаха 4 гола в этом розыгрыше АПЛ, Роналду отличился трижды.
Видео гола Салаха в матче с «Кристал Пэлас»
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