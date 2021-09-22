Заболотный: жена говорит, что есть какая-то община, которая подписана на меня

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о своей активности в интернете.
«Не очень часто читаю комментарии в интернете. Вообще в последнее время нечасто захожу в сеть. Жена говорит, что есть какая-то своя сформировавшаяся община, которая подписана на меня. Они хотят, чтобы я иногда какие-то фотки выкладывал. Поэтому жена просит иногда что-то выкладывать, чтобы люди меня не теряли. Я и директ не читаю.
Хотел бы извиниться, если кто-то посчитает, что я зазнался и не отвечаю. На самом деле я просто немного этому времени уделяю и почти не захожу в директ. Некоторые друзья, с которыми мы где-то познакомились и они на меня подписались, пишут мне туда и потом обижаются, что я им не отвечаю», – сказал Заболотный в интервью для клубного YouTube-канала.
- 22 сентября 2021
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