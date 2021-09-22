«Мой «Локомотиву» запоминающийся». Заболотный назвал самые красивые голы в истории футбола

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный назвал голы, которые считает самыми красивыми в истории футбола.



«Понятно, что гол Зидана в финале Лиги чемпионов, когда он слёту пробил. Роберто Карлос, когда со штрафного обвёл стенку сборной Франции. Ван Перси в ворота испанцев, когда он головой забил. Мой гол «Локомотиву» запоминающийся… С левой «Динамо» тоже неплохой. Можно в ряд поставить (смеётся)», заявил Заболотный в интервью для клубного YouTube-канала.



Напомним, матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак» проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Единственный мяч был забит на 81-й минуте, автором гола стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный.