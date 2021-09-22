Месси пропустит матч с «Монпелье». Участие в игре с «Манчестер Сити» под вопросом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси из-за травмы пропустит запланированный на 25 сентября матч 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье», сообщает L'Equipe.
В «ПСЖ» надеются, что аргентинец успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов на следующей неделе с «Манчестер Сити», который состоится 28 сентября. Следующая оценка состояния футболиста будет сделана завтра, 23 сентября.
Ранее «ПСЖ» сообщил, что Месси не поможет команде в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Метцем». Месси получил ушиб ноги в матче с «Лионом» (2:1) и был заменён. 21 сентября аргентинский футболист прошёл процедуру МРТ, которая подтвердила признаки ушиба кости. Сообщалось, что новое медицинское обследование Месси будет проведено через 48 часов.
Новость по темеЛионель Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Метцем»
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