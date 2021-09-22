Осинькин: Пиняев выглядел как мотор «Крыльев»? Не хотел бы никого выделять

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал игру Сергея Пиняева и Дмитрия Цыпченко в матче 2-го тура элитного раунда Кубка России со «Знаменем» (10:0).

«Сегодня Пиняев выглядел как мотор команды? Не хотел бы никого выделять. У нас достаточно футболистов сегодня имело преимущество и в скорости, и в понимании игры. Я просто отмечу, что он забил свои первые голы в официальных матчах за «Крылья Советов». Надеюсь, что он продолжит также уверенно свою голевую серию. Могу отметить, что его умение быть быстрым, принимать решения около штрафной, внутри штрафной и здесь помогло ему забить два гола и отдать голевую передачу.



Цыпченко заслуживает выходить на поле чаще? У нас все заслуживают больше игрового времени. Я всегда об этом задумываюсь. Я рад, что в таких играх мне удалось поставить футболистов, которые имеют чуть меньше игровой практики, чем другие. Дима забил три гола, органично смотрелся в игре. Когда вышел Ваня Сергеев, он поменял позицию, но всё равно очень хорошо смотрелся. У нас должна быть глубокая скамейка и мы должны верить во всех наших футболистов», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

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