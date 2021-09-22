Игрок «Специи» Гьяси отпраздновал гол в ворота «Ювентуса» в стиле Роналду

Сегодня, 22 сентября, на стадионе «Альберто Пикко» в Специи встречаются туринский «Ювентус» и «Специя» из одноимённого города.
На 33-й минуте матча ганский нападающий хозяев Эммануэль Гьяси забил гол и отпраздновал его в стиле бывшего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
После отскока от штанги Гьяси подобрал мяч, а затем сильным дальним ударом отправил его под самую перекладину. Когда форвард увидел, что мяч влетел в сетку ворот, он изобразил фирменное празднование Криштиану Роналду. Он подпрыгнул, в воздухе повернулся на 360 градусов, а приземлившись, развёл руки в стороны.
«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Это худший старт команды в чемпионате с 1962 года.
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