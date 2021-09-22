Инфантино заявил, что Россия является великой футбольной державой
Поделиться
Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил состояние российского футбола в данный момент.
«Россия – великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат мира в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться. Конечно, я верю в возможности российской сборной, совершенно точно», — приводит слова Инфантино агентство «РИА Новости».
Напомним, чемпионат мира в России состоялся в 2018 году. На мундиале победила сборная Франции, вице-чемпионами мира стали хорваты, тройку призёров замкнули бельгийцы, на четвёртом месте расположилась английская национальная команда. Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.
Комментарии
- 23 сентября 2021
-
00:45
-
00:39
-
00:24
- 22 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:02
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:23
-
21:58
-
21:56
-
21:37
-
21:27
-
21:25
-
21:03
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:35
-
20:21
-
20:20
-
20:07
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:25
-
19:25
-
19:11
Партнерский контент