Инфантино заявил, что Россия является великой футбольной державой

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил состояние российского футбола в данный момент.

«Россия – великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат мира в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться. Конечно, я верю в возможности российской сборной, совершенно точно», — приводит слова Инфантино агентство «РИА Новости».

Напомним, чемпионат мира в России состоялся в 2018 году. На мундиале победила сборная Франции, вице-чемпионами мира стали хорваты, тройку призёров замкнули бельгийцы, на четвёртом месте расположилась английская национальная команда. Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.