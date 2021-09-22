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Инфантино заявил, что Россия является великой футбольной державой

Инфантино заявил, что Россия является великой футбольной державой
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Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил состояние российского футбола в данный момент.

«Россия – великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат мира в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться. Конечно, я верю в возможности российской сборной, совершенно точно», — приводит слова Инфантино агентство «РИА Новости».

Напомним, чемпионат мира в России состоялся в 2018 году. На мундиале победила сборная Франции, вице-чемпионами мира стали хорваты, тройку призёров замкнули бельгийцы, на четвёртом месте расположилась английская национальная команда. Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.

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