Сульшер объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка английской лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0.

«Это было плохое начало, и затем, когда мы решили, что хотим вернуться в игру, мы сыграли в хороший футбол, наносили много ударов и оказывали большое давление, однако нам не удалось реализовать моменты.

Каждая игра важна, но по подбору состава вы можете видеть, что мы всегда использовали это соревнование, когда я был здесь, в клубе, чтобы выделить минуты для тех, кто в этом нуждается. На самом деле я никогда не выигрывал этот турнир, эта охота будет продолжаться, это трофей, который я хотел бы получить. Но мы приняли такое решение, чтобы набрать ход», — приводит слова Сульшера BBC.

«Вест Хэм» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги, «Манчестер Юнайтед» вылетел из турнира.