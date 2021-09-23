Мартинес отреагировал на слухи о возможном назначении на пост наставника «Барселоны»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о слухах, касательно его возможного назначения на должность главного тренера «Барселоны». Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых готово заплатить сборной Бельгии € 1,8 млн отступных за Мартинеса.
«Как вы понимаете, по сути, мне нечего комментировать. Очевидно, что слухи ходят всегда, они всегда есть. Это нормально в футболе. По слухам, проиграв три матча, вы потеряете работу. Когда дела идут хорошо, когда у тебя хорошие результаты, тоже ходят слухи. Но на данный момент мне нечего комментировать», — приводит слова Мартинеса Eurosport.fr.
Ранее сообщалось, что если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, «Барселона» может отправить главного тренера Рональду Кумана в отставку.
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.
- 23 сентября 2021
-
04:57
-
04:39
-
04:23
-
03:56
-
03:42
-
03:05
-
02:38
-
02:20
-
02:01
-
01:39
-
01:16
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:24
- 22 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:02
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:23
-
21:58
-
21:56
-
21:37
-
21:27
-
21:25
-
21:03
-
20:58