Мартинес отреагировал на слухи о возможном назначении на пост наставника «Барселоны»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о слухах, касательно его возможного назначения на должность главного тренера «Барселоны». Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых готово заплатить сборной Бельгии € 1,8 млн отступных за Мартинеса.

«Как вы понимаете, по сути, мне нечего комментировать. Очевидно, что слухи ходят всегда, они всегда есть. Это нормально в футболе. По слухам, проиграв три матча, вы потеряете работу. Когда дела идут хорошо, когда у тебя хорошие результаты, тоже ходят слухи. Но на данный момент мне нечего комментировать», — приводит слова Мартинеса Eurosport.fr.

Ранее сообщалось, что если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, «Барселона» может отправить главного тренера Рональду Кумана в отставку.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.