«Фламенго» с Витиньо обыграл эквадорскую «Барселону» в полуфинале Кубка Либертадорес

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Маракана — Марио Филью» состоялся первый матч полуфинала Кубка Либертадорес, в котором «Фламенго» на своём поле принимал эквадорскую «Барселону». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте – с передачи экс-футболиста «Интера» Габриэла отличился форвард Бруно Энрике. К концу тайма он сумел отметиться дублем, а ассистировал ему бывший игрок московского ЦСКА Витиньо. В компенсированное к первому тайму время игроки «Барселоны» остались в меньшинстве после двух предупреждений опорного хавбека Никсона Малины. Второй тайм прошёл также при преимуществе хозяев, однако счёт на табло не изменился – 2:0.

Отметим, что в этой игре за «Фламенго» дебютировал известный 34-летний защитник Давид Луис.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 30 сентября, в Эквадоре (Гуаякиль) на стадионе «Монументаль — Банко Пичинча». Начало встречи – 3:30 мск.