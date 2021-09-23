В Санкт-Петербурге мошенники из Африки обманули итальянский клуб на крупную денежную сумму

Полиция Санкт-Петербурга задержала четырёх выходцев из Западной Африки, обманувших итальянский футбольный клуб, используя схему с трансфером футболиста, сообщает «Р-Спорт».
По информации источника, злоумышленники разработали и реализовали криминальную схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба. По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда. Иностранцы обратились к знакомому из России, он подготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Предъявив его в одном из банков Петербурга, они открыли счёт, а после указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне.
Итальянский клуб оплатил «трансфер», перечислив мошенникам € 800 тыс. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
- 23 сентября 2021
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