Лукаку усомнился в эффективности вставания на колено в борьбе с расизмом

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку усомнился в эффективности жеста с коленом в борьбе с расизмом и призвал предпринимать более решительные меры.
«Я думаю, что мы можем предпринимать более решительные меры. Да, мы становимся на колено перед матчами, нам все аплодируют… Но после игры мы в очередной раз сталкиваемся с оскорблениями.
Капитаны каждой команды и группы игроков, как и руководство клубов, должны встретиться с главами социальных сетей, представителями правительства и футбольных ассоциаций. Мы должны сесть за стол переговоров и вынести эту тему на повестку дня.
Мы должны обсудить, как искоренить явление расизма не только из мужского, но и из женского футбола. Думаю, необходимо провести большую встречу, конференцию, на которой следует решить: как защитить игроков, болельщиков, детей, занимающихся в футбольных академиях.
Если вы хотите что-то остановить, вы действительно можете это сделать. Мы как игроки можем объявить бойкот социальных сетей. Но я думаю, что компании, владеющие социальными сетями, могут найти способ пресечь расизм и прекратить это. Я правда думаю, что они могут это сделать.
Я должен бороться с расизмом, потому что я борюсь не только за себя. Я борюсь за своего сына, за своих будущих детей, за своего брата, за всех других игроков и их детей. Я борюсь за всех. В конце концов, футбол должен объединять… Нельзя убивать игру миллионов расовой дискриминацией. Этого никогда не должно случиться. Футбол — это радость, это счастье, и это не должно быть местом, где вы чувствуете себя небезопасно из-за мнения некоторых необразованных людей», — приводит слова Лукаку The Telegraph.
Напомним, ранее партнёр Лукаку по «Челси» Маркос Алонсо сообщил, что не будет вставать на колено перед матчами в знак поддержки борьбы с расизмом.
- 23 сентября 2021
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