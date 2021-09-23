Уилшир выразил недовольство тем, что его считают излишне травматичным игроком

Полузащитник Джек Уилшир выразил недовольство стереотипом, согласно которому он является «хрустальным» игроком.

«Я думаю, что обо мне у многих клубов сложился стереотип: «Отличный игрок. Но его новая травма уже на подходе».

Так вот, я не получил ни одной травмы с момента начала пандемии и локдауна. А до этого повреждение было несерьёзным, я тренировался каждый день. В «Борнмуте» я был в заявке на каждый матч. Поэтому считаю такое мнение обо мне примитивным, ведь я могу играть. Дайте мне шанс сыграть — и увидите, что я в форме.

Это удручает, ломает дух, потому что понимаешь, что тренировками в одиночку мало чего можешь добиться. Я жду своего шанса снова заиграть, но от клубов получаю именно такие ответы об излишней травматичности», — приводит слова Уилшира Daily Mail.