Уилшир выразил недовольство тем, что его считают излишне травматичным игроком

Полузащитник Джек Уилшир выразил недовольство стереотипом, согласно которому он является «хрустальным» игроком.
«Я думаю, что обо мне у многих клубов сложился стереотип: «Отличный игрок. Но его новая травма уже на подходе».
Так вот, я не получил ни одной травмы с момента начала пандемии и локдауна. А до этого повреждение было несерьёзным, я тренировался каждый день. В «Борнмуте» я был в заявке на каждый матч. Поэтому считаю такое мнение обо мне примитивным, ведь я могу играть. Дайте мне шанс сыграть — и увидите, что я в форме.
Это удручает, ломает дух, потому что понимаешь, что тренировками в одиночку мало чего можешь добиться. Я жду своего шанса снова заиграть, но от клубов получаю именно такие ответы об излишней травматичности», — приводит слова Уилшира Daily Mail.
- 23 сентября 2021
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