Анчелотти: Бензема – всесторонний нападающий. Он забивает и отдаёт результативные передачи

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о состоянии нападающего «сливочных» Карима Бензема.
«Карим выглядит прекрасно. Он забил восемь голов, но нельзя забывать о том, что он также отлично играет на команду и отдаёт результативные передачи. Это не только форвард, забивающий голы. Он всесторонний нападающий.
Когда Кариму будет необходим отдых, свой шанс получит Йович. Он очень хорошо работает. У него были моменты в игре с «Мальоркой», также он отлично сыграл против «Валенсии». Когда Бензема будет недоступен, Лука сможет выйти на поле», – цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».
Напомним, нападающий «Реала» Карим Бензема установил рекорд результативности после стартовых шести туров. В шести играх сезона чемпионата Испании француз записал на свой счет восемь голов и сделал семь результативных передач.
- 23 сентября 2021
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