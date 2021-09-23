Карим Бензема установил рекорд по результативности в XXI веке после шести стартовых туров

Нападающий «Реала» Карим Бензема установил рекорд результативности после стартовых шести туров. В шести игроках сезона чемпионата Испании француз записал на свой счет восемь голов и сделал семь результативных передач.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, это рекордный показатель для футболиста в XXI веке. Также в этой встрече Бензема забил свой 200-й гол в чемпионате Испании.

Напомним, в минувшем матче «Реала» с «Мальоркой» Бензема оформил дубль и сделал две результативные передачи. Встреча завершилась победой «Королевского клуба» со счетом 6:1.

«Реал» набрал 16 очков и возглавил Примеру. «Мальорка» занимает десятое место, набрав 8 очков.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн.