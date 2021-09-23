Артета: победа в матче Кубка английской лиги очень важна перед встречей с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (3:0) и высказался о предстоящем матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур».
«Нам пришлось потрудиться. Когда ведёшь в счёте 1:0, соперник всё ещё находится в игре, можно пропустить со стандарта. Мы знали, что нужно решить исход встречи. В итоге нам удалось это сделать в концовке. Кому-то могло показаться, что это легко, но на самом деле всё было иначе.
Насколько важно выигрывать матчи перед игрой с «Тоттенхэмом»? Это очень важно, ведь победа даёт уверенность. Думаю, что в трудные времена это помогает проявить лучшие качества.
Ребята одержали три победы подряд. Нужно отдать им должное за то, как они справились с возникшей ситуацией.
Конечно, они теперь с нетерпением ждут воскресенья, ведь мы сыграем важнейший домашний матч в сезоне», — цитирует Артету Football London.
- 23 сентября 2021
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