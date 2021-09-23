Хави не сможет беспрепятственно уйти из «Аль-Садда» в «Барселону»

В контракте главного тренера катарского «Аль-Садда» Хави отсутствует пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В предыдущем соглашении бывшего игрока каталонцев была прописана опция, по которой он мог расторгнуть договор, если получит предложение от каталонской команды. В действующем контракте такого пункта нет, однако в соглашении сторон прописаны отступные.

Ранее сообщалось, что если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.