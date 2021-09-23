Новый глава департамента судейства РФС Перейра: горд работать в великой стране

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра прокомментировал своё назначение.

«Горд находиться здесь. Было большой честью получить приглашение работать в такой великой стране и большой федерации. У меня богатый опыт работы судьёй и более 15 лет работы в четырёх странах в качестве руководителя судейского департамента. Успел увидеть, что в РФС собралась хорошая команда. Понимаю, что страна большая, много регионов, но надеюсь, что нам удастся определить все 85 регионов в одну команду и улучшить уровень судейства. Мы планируем сделать процесс максимально прозрачным, установить хорошую связь со всеми участниками футбольного мира. Постараемся наладить контакт с местными федерациями. Нам нечего скрывать и прятать. Мы хотим, чтобы наша работа была открытая.



Нашу работу можно разделить на два направления: соревнования высшего уровня, где будем работать над улучшением качества судейства, качеством взаимодействия судей на поле и видеосудей, второе направление заключается в том, что мы будем стараться повышать уровень образования судей, помогать выстраивать карьерную пирамиду судей. Также одним важным компонентом будем выработка единства, чтобы матчи нашего соревнования выглядели быстрее и радовали зрителей. У нас уже есть чёткая структура, судейский комитет, академия, где есть интересные образовательные проекты. Также есть инспекторский департамент, надеюсь, что все вместе мы сможем сделать всё, чтобы уровень футбола в России стал лучше. В этом я вижу нашу общую цель. Надо отметить, что футбол высшего уровень невозможен без судейства. Направления должны развиваться вместе. Наша цель — повысить этот уровень. У судей будут представители, которые будут давать интервью, мы будем готовы объяснить всё за них, взять ответственность. Наша задача работать вместе с ними, избегать ошибок», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.