Хачатурянц заявил, что россияне не рассматривались в качестве претендентов на смену Кашшаи

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о выборе нового главы департамента судейства.

«Главное, чего нам не доставало — большого организационного опыта реформ в других странах. Мы проанализировали этот опыт и посчитали, что из порядка трёх кандидатов, Перейра — лучший. Нам предстоит завершить реформы. Витор — известный человек в системе УЕФА, отзывы о его работе и книги есть в прессе. Сочетание опыта и явилось главной причиной нашего выбора. Что касается россиян, то мы не рассматривали их на эту должность. С уважением относимся к Розетти, но мы не просили ни чьих рекомендаций для принятия решений. Не хотел бы оглашать остальных кандидатов, это может быть не так принято людьми, которые не прошли этот отбор.



С ВАР ока ничего не изменилось. Мы находимся в поиске эксперта, есть несколько кандидатур. До конца года, думаю, решим этот вопрос. Российских специалистов не рассматриваем. ВАР — абсолютно новый инструмент, которого не было в России. Мы ищем эксперта, который обладает опытом и знаниями. Мы не сразу стали внедрять ВАР, были технические проблемы. Для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать это отставание, нам нужны эксперты, которые присутствуют на западе.



Определение высоты — субъективный фактор. Безусловно, что-то получалось, что-то нет, как у всех нас. Виктор Кашшаи проделал большую работу, он просто пришёл в момент, когда мы вышли на определённый уровень, нам был нужен человек с другими качествами, чтобы завершить реформы. Мы благодарны Виктору за его работу. Вопрос высоты относительный», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.