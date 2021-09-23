Витор Перейра: уровень российских судей достаточно хороший

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра оценил состояние судейского корпуса.
«Футбол — моя жизнь, судейская работа — моя страсть. Это стало большим вызовом, с нетерпением жду возможности приступить к работе. Нам предстоит многое сделать и многого добиться. Принять этот вызов было не так сложно, я с удовольствием это сделал. Уверен, что получу удовольствие от российского футбола. Я встречался с российскими судьями в качестве инструктора и инспектора игр, но не думаю, что надо называть имена сейчас. Что касается арбитров-иностранцев в России, то уровень российских судей достаточно хороший, но можно его улучшить. Клубы и участники процесса доверяют российским судьям. Обвинения в лояльном отношении к «Бенфике»? Должен заявить, что мой любимый клуб в Португалии — «Спортинг» Лиссабон, злейший враг «Бенфики», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 23 сентября 2021
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