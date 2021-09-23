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Летом «Барселона» хотела подписать Феррана Торреса

Летом «Барселона» хотела подписать Феррана Торреса
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Руководство «Барселоны» было заинтересовано в приглашении атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса в команду минувшим летом. Об этом сообщает Sport.es.

Несмотря на финансовые трудности, каталонский клуб планировал сделать предложение об аренде хавбека с обязательством выкупа, но «Манчестер Сити» отказался отпускать испанца. Клуб не сумел приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, поэтому главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола планировал использовать Торреса.

Торрес — воспитанник «Валенсии». До переезда в Англию он принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, забил 4 мяча, отдал 5 результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки. В этом сезоне Торрес стал автором двух голов в четырёх матчах английской Премьер-лиги.

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